كرواتيا تتقدم على نيجيريا في مستهل مشوارهما بمونديال روسيا 2018

تقدم المنتخب الكرواتي على نظيره النيجيري، في المباراة بينهما، اليوم السبت، على ملعب "كالينينغراد"، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وجاء هدف كرواتيا بـ "نيران صديقة" سجله النيجيري، إتيبو أوغينيكارو، خطأ في مرماه، فقد اصطدمت كرة المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش به قبل أن تعانق الشباك، عند الدقيقة الـ 32 من زمن الشوط الأول.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، بتعادل منتخب الأرجنتين بهدف لمثله مع نظيره الآيسلندي الذي وصل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم.

المصدر: RT

نايف الكوردي