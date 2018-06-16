مواجهة مثيرة بين كرواتيا ونيجيريا في مونديال روسيا

سيكون ملعب "كالينينغراد"، اليوم السبت، في الساعة العاشرة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، جاهزا لمواجهة منتخبي كرواتيا ونيجيريا، ضمن مباريات المجموعة الرابعة للمونديال روسيا 2018.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، والمدير الفني لنظيره النيجيري، الألماني غيرنوت روهر، مباراتهما الأولى ضمن نهائيات كأس العالم 2018، بالتشكيلة الأساسية التالية:

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وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، بتعادل منتخب الأرجنتين بهدف لمثله مع نظيره الآيسلندي الذي وصل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم.

المصدر: RT

نايف الكوردي