شاهد .. احتفالات جماهير تونس في موسكو

ينتظر عشاق كرة القدم عامة وتونس خاصة على أحر من الجمر موعد مباراة منتخب "نسور قرطاج" ونظيره الإنجليزي، يوم الاثنين المقبل، في مدينة فولغوغراد، ضمن مونديال روسيا 2018.

وتوافدت الجماهير التونسية إلى روسيا، ورصدت عدسات كاميرات RT احتفالاتهم في شوارع موسكو وساحاتها وحدائقها.



وأوقعت قرعة مونديال روسيا 2018، تونس في المجموعة السابعة (G)، وسيبدأ منتخب "نسور قرطاج" مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الإنجليزي، يوم الاثنين المقبل، ومن ثم يلتقي مع بلجيكا وبنما، يومي (23 و28) يونيو الجاري.

المصدر: RT

نايف الكوردي