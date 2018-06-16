الدنمارك تخرج من عنق الزجاجة أمام بيرو في مونديال 2018

حقق منتخب الدنمارك فوزا بشق الأنفس على بيرو بهدف يتيم، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في مدينة سارانسك الروسية، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2018.

ويدين منتخب الدنمارك بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه يوسف بولسن، الذي سجل هدف الفوز الوحيد لبلاده، في الدقيقة الـ 59، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى القريبة.

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وكان اللاعب البيروفي كريستيان كويفا قد أهدر ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR)، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، حيث ذهبت كرته من فوق العارضة، على ملعب "موردوفيا أرينا"، في مدينة سارانسك.

وحصدت الدنمارك نقاط المباراة الثلاث، وتحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف خلف فرنسا التي تغلبت بدورها على أستراليا (2-1)، في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT

نايف الكوردي