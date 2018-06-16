البيروفي كويفا يحذو حذو ميسي

أضاع منتخب بيرو فرصة التقدم على نظيره الدنماركي في الشوط الأول من المباراة بينهما، اليوم السبت، على ملعب "موردوفيا أرينا"، في مدينة سارانسك الروسية.

وأهدر اللاعب البيروفي كريستيان كويفا ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR)، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، حيث ذهبت كرته من فوق العارضة.

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول ضربة جزاء في مونديال روسيا 2018، أمام نظيره الآيسلندي، المشارك لول مرة في تاريخه في نهائيات كأس العالم، لخرج منتخب التانغو بتعادل بطعم الهزيمة بهدف لمثله.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي شهدت فوز فرنسا على أستراليا (2-1)، في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT

نايف الكوردي