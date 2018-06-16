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مونديال 2018.. "فريق ميسي" في مواجهة آيسلندا

16 يونيو 2018 | 08:37 GMT
مونديال 2018.. "فريق ميسي" في مواجهة آيسلندا
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Albert Gea / Reuters

تأمل الأرجنتين في الاستفادة من خبرة لاعبيها وفي مقدمتهم ليونيل ميسي، للإعلان عن نفسها بقوة في افتتاح مشوارها بمونديال روسيا 2018، عندما تواجه اليوم، الوافدة الجديدة آيسلندا.

وبلغت الأرجنتين المباريات النهائية في البطولات الثلاث الأخيرة (كأس العالم وكوبا أمريكا) التي شاركت فيها، قبل أن تسقط في الأمتار الأخيرة: أمام ألمانيا في مونديال 2014، وتشيلي في كوبا أمريكا 2015 و2016. إلا أنها تأمل هذا المرة في الذهاب حتى النهاية والفوز بلقبها الثالث في كأس العالم (1978 و1986)، والأول منذ كوبا أمريكا 1993.

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وعلى رغم أن آيسلندا تشارك في النهائيات العالمية للمرة الأولى في تاريخها، كان ميسي حذرا لأن "آيسلندا أظهرت أن بإمكانها مقارعة أي منافس خلال كأس أوروبا الأخيرة"، في إشارة منه إلى بلوغ منتخبها ربع نهائي كأس أوروبا 2016 في أول مشاركة له في البطولة القارية.

ويسود اعتقاد أن نهائيات روسيا 2018 قد تكون الأخيرة لميسي، الذي بلغ الحادية والثلاثين من العمر، إلا أن مدرب الأرجنتين خورخي سامباولي، أكد عدم اقتناعه بذلك. وقال "لا يجب أن تكون هذه المشاركة الأخيرة لميسي في كأس العالم (...) أعتقد أنه هو من يقرر إلى متى سيلعب. إنه عبقري".

وتدخل مواجهة الأرجنتين وآيسلندا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي كرواتيا ونيجيريا.

المصدر: وكالات

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