ميسي يحذر زملاءه من "خطر" نيجيريا وكرواتيا

حذر ليونيل ميسي زملاءه بالمنتخب الأرجنتيني، من نظيره النيجيري، مؤكدا أنه لن يكون خصما سهلا، في المواجهة التي ستجمعهما ضمن مباريات "التانغو" في المجموعة الرابعة بكأس العالم بروسيا.

ووجه "البرغوث" رسالة شديدة اللهجة للاعبي فريقه قبل ملاقاة نيجيريا في ختام دور المجموعات في الـ26 من يونيو، وقال نجم برشلونة في تصريحات صحفية: "لا نعلم الكثير عن الأفارقة، ولكن نيجيريا بطبيعة الحال فريق قوي جدا، ولن يكون خصما سهلا".

وسبق للأرجنتين أن فازت على نيجيريا بجميع المواجهات السابقة، ما عدا خسارة وحيدة 2-4 في نوفمبر الماضي أمام النسور الخضر في مباراة ودية.

ويستهل منتخب الأرجنتين، الذي خسر في نهائي كأس العالم قبل 4 سنوات، مشواره في مونديال روسيا 2018، بمواجهة نظيره الآيسلندي في 16 يونيو، ضمن مباريات المجموعة الرابعة (D)، وبعد ذلك بخمسة أيام سيلعب مع منتخب كرواتيا التي وصفها ميسي بأنها فريق خطر للغاية، وأردف قائلا :"كرواتيا فريق جيد جدا ولديه لاعبون يشاركون في دوريات أوروبية كبيرة، مما يجعلهم يشكلون خطرا حقيقيا".

المصدر: وكالات