بوحدوز يعتذر من المغاربة

أعرب مهاجم المنتخب المغربي عزيز بوحدوز الجمعة عن أسفه لتسجيله هدف الفوز لإيران خطأ في مرمى منتخب بلاده، خلال مباراتهما في مونديال روسيا 2018 (0-1)، متقدما باعتذاره من المشجعين.

وإليكم أبرز تعليقات اللاعبين المغاربة عقب الخسارة القاتلة أمام إيران، التي أتت في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع:

- بوحدوز: "كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا جميعا. بدأنا المباراة جيدا، لكننا لم نلعب كما خططنا. إنها لحظة مريرة بالنسبة لي. للأسف، هذا يحدث في كرة القدم. واليوم، حدث ذلك لي. أريد الاعتذار للفريق، والمشجعين و35 مليون شخص في المغرب ... ولكنني سأتعامل مع الموقف لأنني أمارس هذه الرياضة لسنوات عديدة. زملائي دعموني. الآن علينا أن نتحد ونرد".

- أمين حارث : "خلقنا الفرص لكننا لم نكن فعالين، وأنا الأول. كان بإمكاننا تحقيق الأفضل. لا تزال أمامنا مباراتان في غاية الصعوبة، مع البرتغال وإسبانيا ... يجب أن ننسى الآن هذه الهزيمة".

- خالد بوطيب (لم يشارك في المباراة): "أمامنا أربعة أو خمسة أيام لإعادة ترتيب صفوفنا. سنحاول أن نقدم أقصى ما لدينا ضد البرتغال، إن شاء الله. (...) لقد خسرنا، ولكن لو كنا فعالين أمام المرمى، كان يمكن أن نفوز.... كان يتعين علينا ترجمة الفرص التي حصلنا عليها في البداية الجيدة جداً وإدارة المباراة. (عن بوحدوز) دخل بديلا وسجل في مرمى منتخب بلاده، يشعر وكأنه خطأه. لم نلمه، حاولنا تحفيزه".

المصدر: أ ف ب