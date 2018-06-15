أول هدف بـ "نيران صديقة" في مونديال 2018 في لقاء المغرب وإيران

شهد مونديال روسيا 2018، اليوم الجمعة، تسجيل أول هدف "عكسي"، وذلك في المباراة التي جمعت منتخبي المغرب وإيران، وذلك في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية.

وأصبح المهاجم المغربي عزيز بوهدوز صاحب أول هدف عكسي يسجل بـ "نيران صديقة" خطأ في مرماه، ليهدي فوزا ثمينا لنظيره الإيراني، في الوقت القاتل، بالدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع، للمباراة التي جرت بينهما، في مدينة سان بطرسبورغ.

المصدر: RT

نايف الكوردي