الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر بيانا

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانا توضيحيا حول ما جاء في تصريح رئيسه عادل عزت حول خسارة منتخب السعودية أمام روسيا (0-5) في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال الاتحاد السعودي في بيانه الرسمي إن تصريحات رئيس اجتزأت معبرا عن استنكاره الشديد، وأسفه العميق لذلك.

وفيما يلي نص بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي نشره عبر حسابه الرسمي "تويتر":

📄 | بيان توضيحي حول ما جاء في تصريح رئيس #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم في قناة العربية. pic.twitter.com/7qVEc8GAfC — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) June 15, 2018

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المصدر: "twitter/saudiFF"