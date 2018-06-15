أول تعليق لولي العهد السعودي على خسارة منتخب بلاده

كشف الديوان الملكي السعودي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال قبل حضوره مباراة بلاده وروسيا (0-5) في افتتاح كأس العالم 2018، بأنه مع منتخبه "غالبا أو مغلوبا".

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رد على من قالوا له قبل حضوره المباراة حول احتمالية الخسارة بقوله: "أنا مع منتخبنا غالبا أو مغلوبا".

وقال "القحطاني" في حديثه عن المباراة: "خسارتنا مؤلمة.. غضب الجماهير العاشقة للأخضر منطقي ومبرر. واستغلال ذلك من الأعداء للتحريض والشماتة وتصفية الحسابات مفهوم ومتوقع. نأمل وندعو أن يكون للأخضر بصمته في المباريات القادمة. لا نراهن على ذلك ولكن نتمناه. رهاننا الحقيقي هو مستقبل رياضي يليق بوطننا ومكانته".

وأضاف: "‏من حزنوا لحضور الأمير محمد بن سلمان المباراة ليلة العيد وعودته الفورية رغم المشقة. سموّه أصر. قالوا له عن المستوى واحتمالية الخسارة العالية، فرد: أنا مع منتخبنا غالبا أو مغلوبا. من حسنات حضوره هذا الاستقبال الكبير والتكريم لوطننا بكونه ضيف الشرف للافتتاح رغم منافاة ذلك للبرتوكول".

المصدر: "sabq.org"

نايف الكوردي