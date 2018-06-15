الكشف عن إصابة نجم منتخب روسيا

أعلن منتخب روسيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن نتيجة الرنين المغناطيسي الذي خضع له لاعب خط وسطه، آلان دزاغويف، أظهرت إصابته بتمزق في عضلات الفخذ، في افتتاح مونديال 2018.

وأشار المنتخب الروسي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أنه سيتم معرفة فترة علاج اللاعب خلال الـ 24 ساعة القادمة.

Сегодня Алан Дзагоев выполнил МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток. pic.twitter.com/jLmDP1A8sb — Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2018 г.

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وتلقى آلان دزاغويف إصابة، في الدقيقة الـ 25 من زمن الشوط الأول، للمباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، أمام السعودية، أمس الخميس، التي انتهت بفوز ساحق لأصحاب الأرض بخمسة أهداف نظيفة.

ومن المرجح أن يغيب آلان دزاغويف عن مباراة منتخب بلاده القادمة ضد نظيره المصري، يوم الثلاثاء المقبل، في مدينة سان بطرسبرغ.

المصدر: " twitter/teamrussia"

نايف الكوردي