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رقمان "مميزان" للمغرب قبل مواجهة إيران

15 يونيو 2018 | 14:16 GMT
رقمان "مميزان" للمغرب قبل مواجهة إيران
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Denis Balibouse / Reuters

يفتتح المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بمواجهة نظيره الإيراني اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسلط موقع "أوبتا" العالمي الضوء على أبرز الأرقام المغربية "المرعبة" قبل مواجهة إيران على أرضية ملعب سان بطرسبورغ، وذلك من الناحيتين الهجومية والدفاعية.

والبداية من الناحية الهجومية، حيث سجل المغرب 12 هدفا في مشاركاته الأربع السابقة في كأس العالم، وجاءت كل أهدافه من لعب مفتوح دون الاعتماد على الركنيات، أو الركلات الحرة المباشرة، أو ركلات الجزاء.

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وعلق الحساب الشهير بأن تسجيل كل الأهداف من لعب مفتوح يشير إلى قدرة المغرب على لعب مباريات كأس العالم بطريقة مخطط لها.

أما الرقم الثاني، فهو أن منتخب المغرب يعتبر الوحيد بين المنتخبات الإفريقية الذي لم يتلق أي هدف في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018، حيث خاض 6 مباريات حافظ فيها على نظافة شباكه.

المصدر: وكالات

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