حارس روما يوافق على اللعب مع ريال مدريد

أعلن البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى روما الإيطالي، اليوم الخميس، موافقته على اللعب بصفوف ريال مدريد الإسباني بعقد يمتد لـ6 مواسم مقبلة.

بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أليسون باكير قد وافق على الانتقال للبرنابيو بالميركاتو الصيفي الجاري، إلا أن النادي الملكي لم يتوصل بعد لاتفاق مع روما من أجل ضم اللاعب .

ويرغب المرينغي في إغلاق الصفقة مقابل 55 مليون يورو، بيد أن الجيالوروسب لن يرضى بالتخلي عن حارسه بأقل من 80 مليون يورو.

المصدر: وكالات