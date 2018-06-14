RT تنقل أجواء ما قبل افتتاح مونديال روسيا 2018

تستعد روسيا لبدء الاحتفال الكروي الذي انتظره العالم طيلة 4 أعوام وذلك عندما يقص منتخبها الوطني ونظيره السعودي شريط انطلاق النسخة 21 من المونديال، الخميس، على ملعب لوجنيكي بموسكو.

وستكون روسيا حتى 15 يوليو، موعد المباراة النهائية على الملعب نفسه، قبلة أنظار عشاق اللعبة الشعبية الأولى عالميا.

RT من خلال حضورها في قلب الحدث، تنقل لكم هذه الصور التي تستعد من خلالها جماهير "الساحرة المستديرة" بشكل عام، والروسية والسعودية بشكل خاص، لحفل الافتتاح وركلة البداية لكأس العالم روسيا 2018.

المصدر: RT

فادي سيمير