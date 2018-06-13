مدرب الأخضر السعودي يحذر من منتخب روسيا

اعتبر المدير الفني للمنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي، أن الخصم الروسي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018، هو المنافس الأكثر صعوبة في المجموعة الأولى للمونديال.

وقال بيتزي في مؤتمر صحفي: "إن المنتخب الروسي هو المنافس الأكثر صعوبة في مجموعتنا. هذه هي أهم مباراة بالنسبة لنا في الوقت الراهن، ولا أفكر حاليا في المنافسين الآخرين. الخطوة الأولى مهمة جدا".

وأضاف: "أعتقد أن جميع المنتخبات في كأس العالم ستلعب تحت الضغط وليس روسيا فقط، ولكن نحن عازمون على تحقيق أفضل نتيجة. طبعا، سنلعب المباراة الافتتاحية مع البلد المضيف للبطولة، ولكن أعتقد، أن ذلك لن يشكل ضغطا إضافيا على كلا الطرفين".

وسيواجه الأخضر السعودي منتخبي الأوروغواي ومصر، يومي (20 و25) من يونيو الجاري، ضمن مباريات المجموعة الأولى في الدور الأول للمونديال أيضا.

المصدر: "worldcup2018.tass.ru"

نايف الكوردي