غريم "نسور قرطاج" يحط الرحال في روسيا

وصلت بعثة منتخب بلجيكا اليوم الأربعاء إلى مطار "شيريميتيفا" الدولي في موسكو، للمشاركة في النسخة الـ21 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

ويعتبر منتخب بلجيكا "الحصان الأسود" في معظم البطولات التي يشارك فيها ولكن هذه المرة، يعد من المرشحين لنيل اللقب، حيث لديه كوكبة من نجوم العالم، مثل إيدين هازارد نجم تشيلسي، وكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، وروميلو لوكاكو هداف مانشستر يونايتد، ودرايس ميرتينز هداف نابولي الإيطالي، وغيرهم.

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وحقق منتخب "الشياطين الحمر" ثلاثة انتصارات في آخر 4 مباريات ودية خاضها ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم، حيث اكتسح نظيره السعودي برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل مع البرتغال من دون أهداف.

ومن ثم تغلب على نظيره المصري بثلاثية نظيفة، واختتم مبارياته التجريبية بفوز عرض على كوستاريكا.

وتستهل بلجيكا مشوارها في مونديال 2018، بمواجهة بنما، المشاركة لأول مرة في نهائيات كأس العالم، يوم 18 يونيو المقبل، وبعد خمسة أيام من ذلك ستلعب مع تونس، وتختتم دور المجموعات بمواجهة إنجلترا في 28 يونيو أيضا، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة (G).

المصدر: RT

نايف الكوردي