كل شيء

غريم "نسور قرطاج" يحط الرحال في روسيا

13 يونيو 2018 | 17:41 GMT
غريم "نسور قرطاج" يحط الرحال في روسيا
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kd8c
Francois Walschaerts / Reuters

وصلت بعثة منتخب بلجيكا اليوم الأربعاء إلى مطار "شيريميتيفا" الدولي في موسكو، للمشاركة في النسخة الـ21 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

ويعتبر منتخب بلجيكا "الحصان الأسود" في معظم البطولات التي يشارك فيها ولكن هذه المرة، يعد من المرشحين لنيل اللقب، حيث لديه كوكبة من نجوم العالم، مثل إيدين هازارد نجم تشيلسي، وكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، وروميلو لوكاكو هداف مانشستر يونايتد، ودرايس ميرتينز هداف نابولي الإيطالي، وغيرهم.

إقرأ المزيد
بلجيكا توجه إنذارا شديد اللهجة لمنافساتها في مونديال روسيا ومن بينها تونس (فيديو)!

وحقق منتخب "الشياطين الحمر" ثلاثة انتصارات في آخر 4 مباريات ودية خاضها ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم، حيث اكتسح نظيره السعودي برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل مع البرتغال من دون أهداف.

ومن ثم تغلب على نظيره المصري بثلاثية نظيفة، واختتم مبارياته التجريبية بفوز عرض على كوستاريكا.

وتستهل بلجيكا مشوارها في مونديال 2018، بمواجهة بنما، المشاركة لأول مرة في نهائيات كأس العالم، يوم 18 يونيو المقبل، وبعد خمسة أيام من ذلك ستلعب مع تونس، وتختتم دور المجموعات بمواجهة إنجلترا في 28 يونيو أيضا، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة (G).

المصدر: RT

نايف الكوردي

مشهور في المجتمع
مدرب الأخضر السعودي يحذر من منتخب روسيا
13 يونيو 2018 | 18:27 GMT
قط أصم يختار الفائز في مباراة روسيا والسعودية
13 يونيو 2018 | 18:03 GMT
غريم "نسور قرطاج" يحط الرحال في روسيا
13 يونيو 2018 | 17:41 GMT
موسيقي روسي يعزف نشيد مصر الوطني على القيثارة
13 يونيو 2018 | 17:29 GMT
بالفيديو.. توقعات مورينيو لمباراة روسيا والسعودية
13 يونيو 2018 | 17:13 GMT
لجنة "موروكو 2026": المغرب سيواصل المسار وينجز مشاريع ملف الترشيح
13 يونيو 2018 | 16:10 GMT
حكم تركي يقود مواجهة المغرب وإيران في المونديال
13 يونيو 2018 | 15:55 GMT
بالصور .. بلجيكية تفوز بتاج ملكة جمال مونديال 2018
13 يونيو 2018 | 15:53 GMT
رسميا .. إسبانيا تقدم مدرب الماتادور الجديد
13 يونيو 2018 | 15:27 GMT
ترامب يعلق على فوز الملف الثلاثي بتنظيم مونديال 2026
13 يونيو 2018 | 14:57 GMT
رونالدو يرشح صلاح للمنافسة على الكرة الذهبية
13 يونيو 2018 | 14:23 GMT
"نايكي" تتراجع عن تزويد المنتخب الإيراني بالأحذية قبل مواجهة المغرب
13 يونيو 2018 | 13:40 GMT
شاهد.. مورينيو يلجأ إلى "المكر" ويشعل الإثارة بين رونالدو وميسي
13 يونيو 2018 | 13:38 GMT
تعرف على قائمة الدول التي صوتت لصالح المغرب وضده
13 يونيو 2018 | 12:59 GMT
المكسيك تخسر خدمات دييغو رييس في المونديال
13 يونيو 2018 | 12:49 GMT
إسبانيا تعين أسطورة ريال مدريد مدربا للمنتخب
13 يونيو 2018 | 12:41 GMT
هادرسفيلد يضم نجم المنتخب المصري رمضان صبحي
13 يونيو 2018 | 11:15 GMT
الملف الثلاثي "أمريكا وكندا والمكسيك" يفوز باستضافة مونديال 2026
13 يونيو 2018 | 10:52 GMT
الاتحاد الإسباني يقيل لوبيتيغي من تدريب المنتخب عشية مونديال روسيا
13 يونيو 2018 | 10:12 GMT
صلاح يشارك في أول تدريب جماعي مع منتخب مصر
13 يونيو 2018 | 09:26 GMT
بوتين: روسيا أكملت استعداداتها لافتتاح العرس الكروي
13 يونيو 2018 | 08:19 GMT
إنفانتينو: روسيا لم يقهرها أحد وغدا ستحتلها كرة القدم
13 يونيو 2018 | 08:16 GMT
أكثر من 200 ألف شخص ينظمون مونديال روسيا
13 يونيو 2018 | 08:14 GMT
أكثر من 20 رئيس دولة يحضرون المباراة الافتتاحية لكأس العالم في موسكو
13 يونيو 2018 | 07:52 GMT
هوية الحارس الأساسي لمنتخب مصر لا تزال مجهولة!
13 يونيو 2018 | 07:49 GMT
ميسي يحصد جائزة جديدة قبل بداية المونديال
13 يونيو 2018 | 07:30 GMT
تعرف على أجندة مؤتمر "الفيفا" الـ68
13 يونيو 2018 | 06:49 GMT
العراق يدعم ملف أمريكا لاستضافة مونديال 2026 بدلا من المغرب
13 يونيو 2018 | 06:21 GMT
مونديال 2018.. الفيفا يفاجئ الأرجنتين باختبار للكشف عن المنشطات
13 يونيو 2018 | 05:57 GMT
طفل سوري أصغر معلق رياضي في العالم!
12 يونيو 2018 | 22:10 GMT
بولندا تقسو على ليتوانيا وديا
12 يونيو 2018 | 22:07 GMT
طفل يمني سفيرا لبلاده في حفل افتتاح مونديال روسيا.. صور
12 يونيو 2018 | 21:42 GMT
شاهد فيديو ترويجي رائع لمونديال روسيا 2018
12 يونيو 2018 | 21:08 GMT
الفرعون صلاح يجري تدريبات منفردة
12 يونيو 2018 | 20:43 GMT
الشرطة تعثر على أغراض مشجع بريطاني نسيها في مطعم
12 يونيو 2018 | 20:19 GMT
بالفيديو.. غريزمان يحرج صحفيا إسبانيا
12 يونيو 2018 | 19:23 GMT
صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف في مونديال واحد من مواليد المغرب
12 يونيو 2018 | 17:14 GMT
أبطال العالم يحطون الرحال في روسيا للحفاظ على لقبهم
12 يونيو 2018 | 17:08 GMT
الساموراي الياباني يخوض مونديال 2018 بمعنويات عالية
12 يونيو 2018 | 16:54 GMT
رسميا .. لوبتيغوي مدربا لريال مدريد
12 يونيو 2018 | 16:14 GMT