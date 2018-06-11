بلجيكا توجه إنذارا شديد اللهجة لمنافساتها في مونديال روسيا ومن بينها تونس (فيديو)!

أكد منتخب بلجيكا جاهزيته لخوض نهائيات كأس العالم 2018، بتحقيقه فوز ساحق على نظيره الكوستاريكي (4-1)، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الاثنين.

وضع النجم الكوستاريكي المهاجم براين رويز منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 24، وأدرك المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز التعادل للشياطين الحمر، بحلول الدقيقة 31، وعزز زميله المهاجم روميلو لوكاكو تقدم بلاده بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقيقتين (42 و50)، واختتم المهاجم ميشي باتشواي رباعية بلجيكا، عند الدقيقة الـ 64 من زمن اللقاء.

وحقق منتخب بلجيكا انتصاره الثالث في آخر 4 مباريات ودية خاضها ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم، حيث سبق له أن اكتسح نظيره السعودي برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل مع البرتغال من دون أهداف، ومن ثم تغلب على نظيره المصري بثلاثية، قبل فوزه العريض اليوم على كوستاريكا.

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ويستهل منتخب بلجيكا مشواره في مونديال 2018، بمواجهة نظيره البنمي، المشارك لأول مرة في نهائيات كأس العالم، يوم 18 يونيو المقبل، وبعد خمسة أيام من ذلك يلتقي مع تونس، ويختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب إنجلترا، في 28 يونيو أيضا، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة (G).

في المقابل، يبدأ منتخب كوستاريكا رحلته في مونديال روسيا، بمواجهة نظيره الصربي، يوم 17 يونيو الجاري، ومن ثم يلتقي البرازيل، وسويسرا، يومي (22 و27) من الشهر الحالي أيضا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة (E) للبطولة.

المصدر: RT

نايف الكوردي