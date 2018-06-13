تعرف على أجندة مؤتمر "الفيفا" الـ68

يجتمع ممثلو الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، لمناقشة العديد من القضايا في مؤتمر "الفيفا" الـ68.

ونشر الموقع الرسمي لـ"الفيفا" البرنامج الكامل للمؤتمر، الذي يتضمن عدة نقاط، أبرزها، مناقشة إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 من 32 منتخبا إلى 48، وهو الاقتراح الذي قدمته مجموعة من الدول في اتحاد قارة أمريكا الجنوبية.

والحدث الأبرز الذي سيشهده المؤتمر، هو التصويت على البلد المستضيف للنسخة الـ23 من كأس العالم، والمقرر إقامتها عام 2026. ويتنافس الملف المغربي مع ملف ثلاثي مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك للفوز بشرف استضافة هذه النسخة.

المصدر: وكالات