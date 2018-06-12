طفل سوري أصغر معلق رياضي في العالم

سيشارك الطفل السوري، يزن طه صاحب الموهبة الفريدة بالتعليق الرياضي في برنامج "كرة القدم لأجل الصداقة" إلى جانب مشاركين من 211 دولة، بالتزامن مع افتتاح فعاليات كأس العالم بروسيا.

وسيكون للطفل يزن، البالغ من العمر 11 عاما فقط، دورا فعالا في برنامج "كرة القدم لأجل الصداقة"، الذي يستضيف العديد من نجوم كرة القدم العالميين، وسيحضر المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

ويتضمن برنامج "كرة القدم لأجل الصداقة"، أنشطة ثقافية وتربوية ورياضية واجتماعية، أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عام 2013، ويهدف إلى تطوير كرة القدم بين الصغار وسيشهد هذا العام مشاركة 32 فريقا من 211 دولة ومنطقة.

ويهدف البرنامج الذي تنظمه شركة "غازبروم" الروسية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى نشر الصداقة والسلام والمحبة والتسامح والحفاظ على البيئة.

ونفى والد يزن، الذي يقيم مع عائلته في الكويت، أن يكون ابنه قد تعاقد مع قنوات وفضائيات عربية للتعليق على مباريات كأس العالم، مؤكدا حرصه ووالدته على تنمية مواهب ابنهما بالطريقة الصحيحة والاهتمام بتحصيله العلمي.

المصدر: وكالات