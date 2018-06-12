منتخب مصر يكشف آخر التطورات عن إصابة صلاح

كشف المنتخب المصري لكرة القدم عن آخر تطورات إصابة محمد صلاح، نجم "الفراعنة" المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال مدير منتخب مصر إيهاب لهيطة، خلال مؤتمر صحفي للفريق أمس: "نتابع حالة صلاح كل يوم منذ اللحظة الأولى لإصابته، وخضع اللاعب لجلسات علاج يومية، وزاول تدريبات علاجية في صالة اللياقة البدنية، واليوم عاد مرة أخرى للملعب من خلال تدريبات فردية.. يستحيل أن نضغط على صلاح من أجل المشاركة، فهو ابننا ومستقبله يهمنا".

إقرأ المزيد

وكان صلاح قد أصيب في كتفه في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي جمع فريقه ليفربول بنادي ريال مدريد الإسباني.

ولم تتحدد بعد مسألة مشاركة صلاح من عدمها في أولى مباريات مصر في بطولة كأس العالم، والتي ستجمع "الفراعنة" بمنتخب أوروغواي الجمعة المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

المصدر: وكالات