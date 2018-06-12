طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

أكد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، صعوبة اللاعب محمد صلاح، أمام الأوروجواي يوم الجمعة المقبل، في أولى مباريات الفراعنة بكأس العالم 2018.

وقال أبو العلا: "محمد صلاح غير جاهز طبيا للمشاركة كأساسي لعدم جاهزيته بنسبة 100%".

وأضاف: "كل ما نفعله في الفترة الحالية من تأهيل وعلاج حتى يتمكن اللاعب من اللحاق بجزء ولو بسيط من المباراة التي تقام بعد 4 أيام، وإن كان هذا صعب أيضا".

ويلتقي المنتخب المصري في اللقاء الثاني بدور المجموعات ضد روسيا يوم الثلاثاء 19 يونيو.

وتعرض محمد صلاح لإصابة في الكتف في نهائي دوري الأبطال ضد ريال مدريد بعد تدخل عنيف من قبل اللاعب سيرخيو راموس.

وأجرى منتخب مصر 3 مباريات ودية مع الكويت وكولومبيا وبلجيكا وسط غياب نجمه صلاح، دون أن يتمكن من تحقيق الفوز في أي منها.

المصدر: المصريون