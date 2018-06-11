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السنغال تؤكد جاهزيتها لمونديال 2018 بفوز على كوريا الجنوبية

11 يونيو 2018 | 20:01 GMT
السنغال تؤكد جاهزيتها لمونديال 2018 بفوز على كوريا الجنوبية
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Kim Hong-Ji / Reuters

حقق منتخب السنغال فوزا معنويا على نظيره الكوري الجنوبي (2-0)، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن استعداداتهما لمونديال روسيا 2018.

وجاء الهدف الأول بـ "نيران صديقة" سجله اللاعب الكوري، كيم يونغ جون، خطأ في مرماه، بحلول الدقيقة 67، بينما تكفل السنغالي موسى كوناتي بتسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وسيستهل منتخب السنغال مشواره في النسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بمواجهة نظيره البولندي، يوم 19 يونيو الجاري، ومن ثم سيلعب مع كل من اليابان وكولومبيا على التوالي، يومي (24 و28)، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة.

في المقابل، يبدأ منتخب كوريا الجنوبية رحلته في المونديال بمواجهة نظيره السويدي، يوم 18 يونيو الحالي، ومن ثم يواجه المكسيك فألمانيا، يومي (23 و27)، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة.

المصدر: RT

نايف الكوردي

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