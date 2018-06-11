كل شيء

أثقل لاعب في مونديال روسيا 2018 يفاجئ الصحفيين

11 يونيو 2018 | 17:08 GMT
أثقل لاعب في مونديال روسيا 2018 يفاجئ الصحفيين
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kcw5
Stringer / Reuters

يعتبر مدافع منتخب بنما، المتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم رومان توريس، أثقل لاعب بين جميع المشاركين في مونديال روسيا 2018.

وفاجأ رومان توريس، صاحب الرقم القياسي بين اللاعبين بوزن قدره 99 كغم الصحفيين عندما وقف ورفع قميصه ليكشف عن عضلاته، وذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان وزنه الثقيل سيكون عائقا أم أفضلية أمام خصمه القادم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الضخم بدنيا أيضا.

وسيلعب منتخب بنما أول مباراة له في تاريخ نهائيات كأس العالم أمام نظيره البلجيكي في 18 يونيو الجاري، ومن ثم سيلتقي مع إنجلترا وتونس، يومي (24 و28) يونيو، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة (G) للمونديال.

المصدر: "rsport.ria.ru"

نايف الكوردي

مشهور في المجتمع
الرحالة السعودي اليحيى يروي تفاصل حادث كاد يودي بحياته على مشارف موسكو
11 يونيو 2018 | 17:29 GMT
تعرف على الـ"هشتاغ" الرسمي لمونديال 2018
11 يونيو 2018 | 17:18 GMT
أثقل لاعب في مونديال روسيا 2018 يفاجئ الصحفيين
11 يونيو 2018 | 17:08 GMT
منتخب صربيا يحط الرحال في روسيا للمشاركة في المونديال
11 يونيو 2018 | 17:03 GMT
رحالة سعودي لـRT: أتوقع فوز منتخبنا على روسيا في المباراة الافتتاحية للمونديال
11 يونيو 2018 | 15:34 GMT
نقل مباشر لتدريبات الأرجنتين في روسيا
11 يونيو 2018 | 14:36 GMT
بالصور.. وصول منتخب كرواتيا إلى روسيا بكامل نجومه
11 يونيو 2018 | 13:51 GMT
شاهد.. تدريبات منتخب البرتغال استعدادا لكأس العالم
11 يونيو 2018 | 13:24 GMT
زميل لرونالدو يكشف مدى تأثير أنباء رحيله عن ريال مدريد في أجواء منتخب البرتغال
11 يونيو 2018 | 13:14 GMT
ويليامز وغاريفولينا يحييان حفل افتتاح مونديال روسيا
11 يونيو 2018 | 12:46 GMT
رونالدو وصلاح خارج تشكيلة أغلى اللاعبين في مونديال روسيا!
11 يونيو 2018 | 11:06 GMT
مونديال 2026.. الملف الثلاثي الأوفر حظا.. وورقات رابحة قد ترجح كفة المغرب
11 يونيو 2018 | 10:45 GMT
القنوات المصرية الأرضية ستبث مباريات مونديال روسيا مجانا
11 يونيو 2018 | 08:25 GMT
قديروف يتحدث عن انطباعاته عن صلاح
11 يونيو 2018 | 07:53 GMT
"الفيفا" يدرس رفع الحظر عن الملاعب السورية
11 يونيو 2018 | 06:55 GMT
ميركل لا تستبعد حضور فعاليات مونديال 2018
11 يونيو 2018 | 06:44 GMT
المنتخب البرازيلي يصل إلى روسيا للمشاركة في مونديال 2018
11 يونيو 2018 | 03:36 GMT
الفيفا يوافق على مرور ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 لمرحلة التصويت
10 يونيو 2018 | 22:25 GMT
ديشامب يكشف موقف جيرو من المشاركة في كأس العالم
10 يونيو 2018 | 22:14 GMT
منتخب بيرو يصل روسيا استعدادا للمشاركة في المونديال
10 يونيو 2018 | 21:37 GMT
وصول منتخب فرنسا إلى روسيا للمشاركة في المونديال
10 يونيو 2018 | 21:18 GMT
وصول منتخب الأوروغواي إلى روسيا للمشاركة في المونديال
10 يونيو 2018 | 20:42 GMT
"الأخضر" يجري مرانه الأول في روسيا استعدادا لمباراة الافتتاح
10 يونيو 2018 | 19:55 GMT
بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرمني الأسبوع المقبل
10 يونيو 2018 | 19:31 GMT
مونديال 2022.. الفيفا لن يبحث في مؤتمره رفع عدد المنتخبات إلى 48 في قطر
10 يونيو 2018 | 19:22 GMT
صلاح يغيب عن تمرين مصر الأول في الشيشان
10 يونيو 2018 | 18:49 GMT
ماذا قال مدرب روسيا قبل لقاء السعودية في افتتاح المونديال؟
10 يونيو 2018 | 17:03 GMT
منتخب أستراليا يصل إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم 2018
10 يونيو 2018 | 16:56 GMT
افتتاح مهرجان المشجعين وسط موسكو
10 يونيو 2018 | 16:43 GMT
قديروف وحشد غفير يحضر أول مران لمنتخب مصر في الشيشان
10 يونيو 2018 | 16:15 GMT
البرازيل تضرب بقوة قبل المونديال
10 يونيو 2018 | 15:56 GMT
استقبال خاص لمحمد صلاح في غروزني الروسية
10 يونيو 2018 | 15:47 GMT
منتخب الفراعنة يطالب بحرس خاص في روسيا
10 يونيو 2018 | 14:47 GMT
شاهد... فيديو من داخل طائرة المنتخب السعودي
10 يونيو 2018 | 13:41 GMT
بالفيديو ..رقصة فلكلورية تحية للمنتخب المصري لحظة وصولهم لفندق إقامتهم
10 يونيو 2018 | 13:27 GMT
وفد روسي يقدم كرة المونديال الرسمية لأبناء الأسد
10 يونيو 2018 | 13:08 GMT
وصول المنتخب المصري المشارك في مونديال روسيا إلى العاصمة الشيشانية
10 يونيو 2018 | 12:15 GMT
تعرف على أغلى المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا
10 يونيو 2018 | 11:33 GMT
وصول المنتخب المغربي إلى روسيا للمشاركة في المونديال
10 يونيو 2018 | 11:26 GMT
​معلول متفائل بنسور قرطاج بعد الأداء القوي أمام إسبانيا
10 يونيو 2018 | 11:12 GMT