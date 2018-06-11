قديروف يتحدث عن انطباعاته عن صلاح

تحدث الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف عن انطباعاته حول نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، وذلك بعد حضوره تدريبات "الفراعنة" في مدينة غروزني الروسية، ولقائه بصلاح.

وقال الرئيس الشيشاني في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فكونتاكتي ("VK" الروسي)، إنه أعجب كثيرا بالجماهير التي احتشدت في ملعب أخمات، وتعاملت مع الضيوف (منتخب مصر) باحترام كبير، مضيفا أن الأجواء كانت حماسية جدا خلال ظهوره مع صلاح في الملعب.

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وكتب قديروف: "كان محمد صلاح متحمسا وسعيدا عندما شاهد أن الشيشانيين يحبونه ويحترمونه.. صلاح أعرب عن امتنانه للترحيب الحار".

وأجرى المنتخب المصري أمس، أولى حصصه التدريبية داخل مقر إقامته في مدينة غروزني، استعدادا لخوض فعاليات مونديال روسيا، ووضعته قرعة البطولة في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات أوروغواي وروسيا، والسعودية.

المصدر: RT