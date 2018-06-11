ميركل لا تستبعد حضور فعاليات مونديال 2018

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأحد، أنها قد تحضر فعاليات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا، في الفترة من الـ14 من الشهر الجاري لغاية الـ15 من يوليو المقبل.

وصرحت ميركل في مقابلة مع القناة التلفزيونية الألمانية "ايه آر دي"، أن "الأمر ممكن وهو ليس مستبعدا بالضرورة"، مضيفة أن القرار يتوقف على جدول أعمالها.

وذكرت ميركل أنها وبصفتها مستشارة عليها "مرافقة المانشافت"، حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس العالم.

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ويفتتح المنتخب الألماني مشواره في مونديال روسيا بمواجهة نظيره المكسيكي، في الـ17 من الشهر الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا كلا من منتخبي السويد وكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات