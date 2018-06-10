البرازيل تضرب بقوة قبل المونديال

حقق المنتخب البرازيلي انتصارا كبيرا، اليوم الأحد،على حساب النمسا بنتيجة 3-0، استعدادا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

أحرز ثلاثية منتخب السامبا كل من غابرييل خيسوس في (د.36) ونيمار في (د.63) وفيليب كوتينيو في (د.69).

وفشلت النمسا في تحقيق أي فوز على البرازيل التي واجهتها 10 مرات منذ عام 1956.

ولم يتأهل المنتخب النمساوي إلى نهائيات كأس العالم إلا أنه فاز في مبارياته السبع الأخيرة بينها خمس مباريات بإشراف مدربها الجديد فرانكو فودا وآخرها ضد ألمانيا 2-1 السبت الماضي.

ويخوض المنتخب البرازيلي منافسات كأس العالم التي يحمل لقبها 5 مرات (رقم قياسي) في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات صربيا وكوستاريكا وسويسرا ويفتتح مشواره في مواجهة الأخير في 17 يونيو قبل أن يلتقي كوستاريكا وصربيا تواليا.

المصدر: RT