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شاهد... فيديو من داخل طائرة المنتخب السعودي

10 يونيو 2018 | 13:41 GMT
شاهد... فيديو من داخل طائرة المنتخب السعودي
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/ RT

نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، مقطع فيديو من داخل طائرة المنتخب وهو في طريقه إلى روسيا لخوض مونديال العالم 2018 المرتقب هناك.

وظهر في الفيديو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، الذي تمنى الأفضل للـ"أخضر" خلال نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وكان المنتخب السعودي قد وصل مساء أمس السبت إلى مدينة بطرسبرغ شمال غربي روسيا للمشاركة في المونديال.

وتعتبر مدينة بطرسبرغ المقر الدائم للأخضر خلال مشاركته في كأس العالم والذي ستنطلق منافساته خلال أيام.

وسيتنقل أفراد بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى المدن الثلاث التي ستستضيف مبارياته عبر طائرة خاصة جرى التنسيق لها مع منظمي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك يوم كل مباراة.

وسيقص الأخضر السعودي، لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية شريط كأس العالم، عندما يواجه مستضيف البطولة المنتخب الروسي، في المباراة الافتتاحية للمونديال يوم 14 يونيو الجاري على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

المصدر: وكالات

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