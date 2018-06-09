تونس تنهي استعداداتها للمونديال بخسارة مشرفة أمام إسبانيا

تغلب المنتخب الإسباني بصعوبة على نظيره التونسي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن التحضيرات النهائية لهما، لخوض مونديال روسيا الذي ينطلق بعد 5 أيام.

ويدين المنتخب الإسباني بالفوز للبديل إياغو أسباس الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 84 بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وجرت المباراة على أرضية ملعب "كوبان" في مدينة كراسنودار الروسية التي سيقيم فيها المنتخب الإسباني طيلة فترة البطولة.

ويلعب المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية إلى جانب كل من منتخبات البرتغال والمغرب وإيران، فيما يلعب المنتخب التونسي في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا وبنما وإنجلترا.

المصدر: RT

أليكسي اسبر