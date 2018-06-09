بعد وصوله إلى روسيا.. المنتخب التونسي يختتم استعداداته لمواجهة إسبانيا وديا

أجرى المنتخب التونسي لكرة القدم تدريبه الأخير مساء أمس الجمعة في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا قبل خوضه مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب إسبانيا اليوم السبت استعدادا للمونديال.

واستمر المران الأخير لمدة 45 دقيقة، وشهد مشاركة كل اللاعبين بمن فيهم وهبي الخزري الذي تعافى تماما من الإصابة، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، فيما يفضل الجهاز الطبي عدم المجازفة به أمام إسبانيا.

واستطاع المدرب نبيل معلول تحديد ملامح تشكيل المنتخب التونسي الذي سيشارك أمام إسبانيا وديا.

📸 Photos : Séance d'entrainement à la veille du dernier match de préparation face à l'Espagne. #Tunisie #CM2018 #TUNESP 🇹🇳🇪🇸 pic.twitter.com/lv1Wy9T9SG — Tunisie Football (@tunisiefootball) June 8, 2018

ووصل منتخب نسور قرطاج في وقت سابق إلى الأراضي الروسية.

📸 Photos (2) : L'avion de la sélection nationale pour la Coupe du Monde (via Tunisair). #Tunisie 🇹🇳 #CM2018 pic.twitter.com/hSrh4BmYgh — Tunisie Football (@tunisiefootball) June 7, 2018

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وسيبدأ المنتخب التونسي مشواره في نهائيات النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم بمواجهة نظيره الإنجليزي في 18 يونيو المقبل، ومن ثم يلتقي مع بلجيكا وبنما يومي (23 و28) يونيو 2018، وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة للمونديال الروسي.

المصدر: وكالات