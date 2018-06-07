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وصول المنتخب الإسباني إلى روسيا للمشاركة في المونديال

07 يونيو 2018 | 18:22 GMT
وصول المنتخب الإسباني إلى روسيا للمشاركة في المونديال
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PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

وصل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى روسيا اليوم الخميس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو القادم.

ويلعب منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البرتغال والمغرب وإيران، حيث اختار مدينة كراسنودار للإقامة طيلة فترة المونديال.

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والمنتخب الإسباني ثالث المنتخبات التي تصل إلى الأراضي الروسية بعد المنتخبين الإيراني والبنمي.

المصدر: sportbox.ru

أليكسي اسبر

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