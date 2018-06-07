وصول المنتخب الإسباني إلى روسيا للمشاركة في المونديال

وصل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى روسيا اليوم الخميس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو القادم.

ويلعب منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البرتغال والمغرب وإيران، حيث اختار مدينة كراسنودار للإقامة طيلة فترة المونديال.

👋🏻 ¡Hola, Krasnodar! ¡Ya estamos aquí! Venimos representando a todo un país que espera con ilusión lo mejor de nosotros en #Rusia2018.



¡¡Y VAMOS A DARLO TODO!!#VamosEspaña 💪🏻🇪🇸 pic.twitter.com/tdY4FHHhq0 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 7, 2018

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والمنتخب الإسباني ثالث المنتخبات التي تصل إلى الأراضي الروسية بعد المنتخبين الإيراني والبنمي.

المصدر: sportbox.ru

أليكسي اسبر