الرومانية هاليب تحرز لقب رولان غاروس

أحرزت الرومانية سيمونا هاليب لقب فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها السبت في المباراة النهائية على الأمريكية سلون ستيفنز المصنفة عاشرة بثلاث مجموعات 3-6 و6-4 و6-1.

واللقب هو الأول للرومانية البالغة 26 عاما والمصنفة أولى في العالم، في بطولات الغراند سلام الكبرى بعد إخفاقها ثلاث مرات في البطولة الفرنسية على ملاعب رولان غاروس الترابية (2014 و2017) وفي ملبورن الأسترالية (2018).

من جانبها، منيت ستيفنز (25 عاما) المتوجة قبل تسعة أشهر في بطولة الولايات الأمريكية المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بأول هزيمة في نهائي البطولات الكبرى والدورات الأخرى حيث فازت في المباريات النهائية الست السابقة في مسيرتها وأحرزت ستة ألقاب.

وعوضت هاليب المولودة في مدينة كونستانتا على البحر الأسود، إخفاقها العام الماضي بعدما فازت بالمجموعة الأولى وتقدمت في الثانية 3-0 وسنحت لها الفرصة أربع مرات لتصبح النتيجة 4-0 قبل أن تنهار وتخسر أمام اللاتفية الشابة يلينا أوستابنكو (20 عاما) التي خرجت من الدور الأول هذا العام وفقدت اللقب.

المصدر: أ ف ب