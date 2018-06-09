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مونديال 2018..اختبار أخير للبرازيل ضد النمسا

09 يونيو 2018 | 15:49 GMT
مونديال 2018..اختبار أخير للبرازيل ضد النمسا
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/ AFP

يخوض المنتخب البرازيلي ونجمه نيمار العائد من إصابة أبعدته حوالي ثلاثة أشهر عن الملاعب، اختبارا أخيرا قبل خوض غمار مونديال روسيا عندما يلتقي النمسا في فيينا، يوم غد الأحد.

وكان نيمار شارك في الشوط الثاني ضد كرواتيا، السبت الماضي، عندما كانت النتيجة 0-0 ونجح في افتتاح التسجيل بهدف رائع بعد مراوغة بين ثلاثة لاعبين قبل أن يطلق كرة قوية عانقت الشباك ثم أضاف زميله فرمينيو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وكان نيمار أصيب بكسر في مشط القدم وخضع لعملية جراحية في مطلع مارس الماضي قبل أن يعاود التمارين رسميا مع ناديه باريس سان جرمان لفترة قصيرة جدا ثم مع المنتخب البرازيلي الشهر الماضي.

وقال نيمار بعد المباراة ضد كرواتيا "لا زلت اشعر ببعض الانزعاج لكنه أمر طبيعي عندما تبقى فترة طويلة دون أن تمشي. اشعر باني املك 80 في المئة من قدراتي في الوقت الحالي".

وتدرب نيمار طوال الأسبوع الحالي لكن من المتوقع ألا يشارك طوال الدقائق التسعين بحسب ما يؤكد طبيب المنتخب رودريغو لاسمر بقوله "ما هو أكيد بانه سيحصل على وقت أكبر من اللعب مقارنة مع المباراة الأخيرة".

ومن المتوقع أن يلعب نيمار أساسيا على الجهة اليسرى من خط هجوم منتخب بلاده على أن يشغل غابريال جيزوس مركز قلب الهجوم وويليان الجبهة اليمنى.

وإذا كان المنتخب النمساوي لم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم فإنه فاز في مبارياته السبع الأخيرة بينها خمس مباريات بإشراف مدربها الجديد فرانكو فودا وآخرها ضد ألمانيا 2-1 السبت الماضي.

لكن النمسا فشلت في تحقيق أي فوز على البرازيل الذي واجهتها 9 مرات منذ عام 1956 وقال مدافعها الكسندر دراغوفيتش "يجب أن نكون مركزين بنسبة 100 في المئة، لأننا إذا كنا بنسبة 90 في المئة فقط، فإننا سنخسر".

ويخوض المنتخب البرازيلي منافسات كأس العالم التي يحمل لقبها 5 مرات (رقم قياسي) في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات صربيا وكوستاريكا وسويسرا ويفتتح مشواره في مواجهة الأخير في 17 يونيو قبل أن يلتقي كوستاريكا وصربيا تواليا.

المصدر: أ ف ب

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