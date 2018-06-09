وصول رونالدو ورفاقه في منتخب البرتغال إلى روسيا للمشاركة بالمونديال

وصل المنتخب البرتغالي لكرة القدم إلى روسيا اليوم السبت للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو القادم.

وكان على رأس بعثة منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وكواريزما، وفيرناندو سانتوس المدير الفني لـ"برازيل أوروبا" الذي توج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في فرنسا قبل عامين.

وسيقيم المنتخب البرتغالي في مدينة كراتوفو في ضواحي العاصمة موسكو طوال فترة المونديال، ويلعب برازيل أوروبا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران.

المصدر: RT