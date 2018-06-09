أغنى رجل في بريطانيا يريد شراء تشيلسي

أعرب الملياردير البريطاني جيم راتكليف عن اهتمامه بشراء نادي تشيلسي الإنجليزي في ظل التكهنات التي انتشرت بإمكانية بيع رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش له.

وكشفت صحيفة ديلي ميل أنه تم الرد على عرض راتكليف مالك شركة Ineos عملاقة الصناعات البيتروكيماوية، وأحد حاملي التذاكر الموسمية في ستامفورد بريدج، من جانب أبراموفيتش، الذي أكد أنه لا ينوي بيع تشيلسي على الإطلاق.

ويعاني أبراموفيتش من بعض المشاكل في الآونة الأخيرة في إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى لندن بعد توتر العلاقات مع روسيا ما أدى إلى إيقاف النادي لعمليات التوسيع الخاصة بملعب ستامفورد بريدج.

وأشارت الصحيفة إلى أن راتكليف مشجع لمانشستر يونايتد، ولكنه يحضر المباريات في ستامفورد بريدج نظرا لقربه من منزله.

وقدرت صحيفة صنداي تايمز، الشهر الماضي ثروة جيم بزهاء 21.05 مليار جنيه إسترليني، إذ اشترى نادي لوزان السويسري قبل عدة أشهر.

ويقضي الملياردير رومان أبراموفيتش الكثير من الوقت في بريطانيا، منذ أن اشترى نادي تشيلسي عام 2003، وضخ حسب تقارير إعلامية زهاء 3 مليارات يورو في الفريق ليعيد النادي اللندني إلى منصات التتويج من جديد، حيث حقق خلال الـ15 عاما الماضية، بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات، وبطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة إضافة إلى ألقاب أخرى، آخرها كأس الاتحاد.

وتبلغ ثروة الملياردير الروسي نحو 9.3 مليار دولار، وهو من أغنى 15 رجلا في بريطانيا.

واتهمت الحكومة البريطانية الشهر الماضي نادي تشيلسي بعدم الشفافية المالية، وبأنه يشتري لاعبين بقيمة سوقية أقل بكثير مما تفعله باقي الأندية في إنجلترا كمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

المصدر: The Sunday Times