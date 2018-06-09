صلاح يسخر من راموس ويكشف عن لاعبه المفضل

أبدى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، اندهاشه من التصريحات التي أدلى بها سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، عن إصابته في نهائي أبطال أوروبا.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، "لا أعلم إذا كان تدخل راموس معي في نهائي دوري أبطال أوروبا مقصودا أم لا".

وأضاف نجم المنتخب المصري، "أضحكتني تصريحات راموس... قال إنه تواصل معى عقب الإصابة، وأخبرته بأنني على ما يرام، هذا لم يحدث، لقد أرسل لي رسالة بالفعل، لكنني لم أخبره أبدا أنني كنت على ما يرام، ربما بإمكانه أن يخبرني أيضا إذا ما كنت مستعدا للمشاركة في كأس العالم" ؟

وتابع محمد صلاح: "إصابتي في نهائي أبطال أوروبا كانت اللحظة الأسوأ في مسيرتي الكروية، لقد اعتقدت أن الإصابة ستمنعني من تحقيق حلم المشاركة مع المنتخب المصري في كأس العالم".

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ونقلت الصحيفة عن صلاح قوله "الآن أشعر أني في حالة أفضل. أنا أتمنى أن يكون بوسعي المشاركة في المباراة الأولى لكن هذا سيعتمد على شعوري يوم المباراة".

وأكد صلاح هداف الدوري الإنجليزي أن مصر لن تذهب إلى روسيا لمجرد المشاركة.

وأضاف "لدينا فريق رائع ومدرب رائع. نريد التأهل إلى الدور التالي والأداء بشكل مميز، نحن أقوياء كمجموعة ولدينا جميعا نفس الهدف وهو تحقيق الفوز وهذا أهم شيء. ليس لدينا نقطة قوة واحدة لكن أهم شيء أننا نلعب معا كمجموعة".

وتابع "الضغط كان علينا للتأهل لكأس العالم. بكل تأكيد يمكن أن يقول البعض بعد ذلك ‭‭‬‬حسنا لقد تحقق الهدف‭‭،‬‬ لكن بالنسبة لي الأمر ليس كذلك. نريد أن نكتب التاريخ ونحقق شيئا مختلفا".

وواصل صلاح "لا يتعلق الأمر بمجرد المشاركة وخوض ثلاث مباريات ثم الخروج وشكرا على ذلك. أنا لا أفكر بهذه الطريقة".

كما كشف صلاح عن لاعبه المفضل في إسبانيا، قائلا: "أحب دييغو كوستا، هو لاعب رائع وإنسان جيد أيضا".

المصدر: وكالات