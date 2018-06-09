صلاح يكشف محتوى مكالمته مع دروجبا بعد تسجيله الهدف رقم 20

كشف لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن كواليس المكالمة الهاتفية التي أجراها معه النجم الإيفواري ديدييه دروجبا لاعب تشيلسي السابق بعد أن سجل صلاح هدفه الـ20.

وقال صلاح في حوار مع مجلة "lequipe" الرياضية الفرنسية، بعنوان: "محمد صلاح: البقاء كبطل… حدث يجب أن أتعامل معه لفترة طويلة"، إن دروجبا اتصل به بعد أن سجل هدفه الـ20، وطلب منه تحطيم رقمه القياسي كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأضاف: "قال لي دروجبا من فضلك اكسر رقمي، وأجبته ضاحكا: لا مشكة سأفعلها، ثم فكرت بأنه لا يزال لدي الكثير من المباريات قبل نهاية الموسم ويمكنني الفوز بلقب الهداف، إنها حقا فرحة كبيرة بعد تحقيق هذا الإنجاز".

محمد صلاح: مسيرتي الكروية كادت أن تنتهي



وتحدث محمد صلاح في حواره عن تهديد كاد أن ينهي مسيرته الكروية، حينما كان يلعب بين صفوف ناشئي فريق "المقاولون العرب" المصري.

وقال نجم ليفربول: "كانت دائما والدتي تتساءل عن سر سفري كل تلك المسافات الطويلة حتى أخوض تدريبات الناشئين وسني صغيرة، وكانت تطالبني بعدم الذهاب والبقاء في المنزل".

وتابع: "كانت تقلق علي من سفري يوميا، ذهابا وإيابا بين التدريبات والمنزل، وطالبتني بعدم السفر لحضور التدريبات".

ومضى محمد صلاح: "لكن أبي أنقذني وكان يرد عليها دوما، دعيه يلعب سنرى نتيجة ذلك لاحقا، وقلت لأمي أني أحب كرة القدم ولا أستطيع التوقف عن لعبها".

وسجل النجم المصري 32 هدفا في الدوري الإنجليزي، وتمكن من تحطيم رقم دروجبا الذي سجل 29 هدفا في موسم واحد بـ"البريميرليج".

Mohamed Salah : «Le statut de héros, je dois le gérer depuis longtemps»



Devenu phénomène mondial, il raconte son parcours et sa folle saison, en exclusivité pour le magazine L'Équipe.

Lire l'article : https://t.co/q0jpwmaJW6pic.twitter.com/MUA2zDUDmf — L'ÉQUIPE (@lequipe) 8 июня 2018 г.

أنا مقاتل وسأشارك في كأس العالم

وكشف المحترف الدولي خلال حواره مع الصحيفة الفرنسية عن إمكانية مشاركته مع منتخب مصر في فعاليات دور المجموعات بكأس العالم 2018 في روسيا، والذي ينطلق خلال أيام قليلة.

وقال صلاح إنه تعرض لإصابة قوية في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقضى ليلة من أسوأ ليالي مسيرته الكروية، وأضاف: "لكنني في النهاية مقاتل وواثق من أنني سأشارك مع منتخب مصر في مونديال روسيا وسأكون متاحا في دور المجموعات".

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح قد تعرض لإصابة على مستوى الكتف في مواجهة ليفربول وريال مدريد بعد تدخل قوي وعنيف من الإسباني سيرجيو راموس في الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح في تدريبات منتخب مصر اليوم السبت في ختام استعدادات منتخب مصر لكأس العالم قبل السفر إلى روسيا.

المصدر: lequipe