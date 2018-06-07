فريد يتعرض لإصابة قوية في مران المنتخب البرازيلي

تعرض الدولي البرازيلي فريد لاعب مانشستر يونايتد الجديد، لإصابة أثناء تدريبات المنتخب البرازيلي اليوم الخميس قبل 7 أيام على انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن اللاعب الدولي البرازيلي شوهد وهو يتألم من إصابة قوية في كاحله الأيمن، ما أدى لتدخل الفريق الطبي للمنتخب البرازيلي الذي وضع له الضمادات الثقيلة والثلج على مكان الإصابة.

وأوضحت الصحيفة، أن فريد بدت عليه ملامح خيبة الأمل بعد هذه الإصابة، حيث كان يضع يده على رأسه أثناء قيام الفريق الطبي بعلاجه.

وأشارت إلى أن الإصابة كانت بسبب تدخل تياغو سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان عليه أثناء التدريبات، حيث سقط فريد أرضا وهو ممسك بكاحله من شدة الألم.

المصدر: وكالات