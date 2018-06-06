السعودية تحتضن كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، عن توقيع عقد إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان في السعودية خلال يناير المقبل.

وحقق يوفنتوس ثنائية الدوري والكأس في إيطاليا، غير أنه سيواجه ميلان وصيف الكأس على لقب السوبر.

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوقع اتفاقية مع المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي السيد ماركو برونيلي، تستضيف بموجبه المملكة نهائي كأس السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس وإي سي ميلان pic.twitter.com/UtyHYfGaEO — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) 6 июня 2018 г.

رسمياً:

السوبر الايطالي في السعودية بعد أن تم التوقيع بصورة نهائية قبل قليل#السوبر_الايطالي_في_السعوديةpic.twitter.com/9ZNx22tDbJ — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) 6 июня 2018 г.

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المصدر: gsaksa/twitter

أليكسي اسبر