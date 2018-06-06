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السعودية تحتضن كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان

الرياضة

السعودية تحتضن كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان
gsaksa/twitter
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أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، عن توقيع عقد إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان في السعودية خلال يناير المقبل.

وحقق يوفنتوس ثنائية الدوري والكأس في إيطاليا، غير أنه سيواجه ميلان وصيف الكأس على لقب السوبر.

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المصدر: gsaksa/twitter

أليكسي اسبر

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