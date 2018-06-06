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لصوص يسطون على منزل بيكيه وشاكيرا

الرياضة

لصوص يسطون على منزل بيكيه وشاكيرا
Reuters Albert Gea
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أكدت تقارير صحفية، أن لصوصا سطوا على منزل اللاعب الدولي الإسباني جيرارد بيكيه صخرة دفاع برشلونة، وزوجته المغنية المشهورة شاكيرا، فجر اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن اللصوص اقتحموا منزل بيكيه وشاكيرا، وسرقوا أغراضا ثمينة، رغم وجود والدي بيكيه في المنزل.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن اللصوص سرقوا مجوهرات ثمينة وساعات فاخرة، وحرر والدا بيكيه، محضرا ضد مجهولين، بعد السرقة.

وكان بيكيه وشاكيرا في مدينة كولن، بسبب التزام شاكيرا بأداء حفل غنائي هناك.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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