ميسي ساهم في إلغاء ودية الأرجنتين مع إسرائيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طالب بعدم لعب المباراة الودية أمام إسرائيل، والتي كان مقررا لها السبت المقبل في القدس.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب طالب ميسي بعدم اللعب ضد إسرائيل في القدس، وإلا سيتم حرق قميصه وصوره.

Los jugadores de la albiceleste han presionado para lograr la suspensión. Jorge Sampaoli está buscando la opción de jugar un partido en Barcelona y después viajar a Rusia. Como posibles rivales se barajan las selecciones de Malta, San Marino o Moldavia https://t.co/ZR6u179ShU pic.twitter.com/rZJk21uBTg — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 5, 2018

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي والمدير الفني للأرجنتين خورخي سامباولي، أكدا أن اللعب في القدس في ظل هذه الظروف، سيقحم المنتخب في صراعات سياسية لا جدوى منها.

Угроза безопасности Месси явилась причиной отмены матча сборных Аргентины и Израиля https://t.co/Q6suh9y91u pic.twitter.com/NaNNX4jNW2 — Р-Спорт (@rsportru) June 6, 2018

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وألغيت المباراة التي كان من المقرر إقامتها ضمن استعدادات المنتخب الأرجنتيني لخوض نهائيات كأس العالم 2018 والتي تنطلق في روسيا بعد 8 أيام وتستمر لغاية الـ15 من يوليو القادم.

وتلعب الأرجنتين ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كل من آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

المصدر: وكالات