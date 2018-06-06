هيغواين يشيد بقرار إلغاء مباراة الأرجنتين مع إسرائيل

أشاد الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين نجم يوفنتوس الإيطالي بقرار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلغاء مباراة منتخب التانغو الودية مع إسرائيل في القدس والتي كانت مقررة السبت القادم.

وعلق هيغواين على قرار إلغاء المباراة، في مقابلة مع شبكة "espn"، قائلا: "لقد فعلوا أخيرا.. الشيء الصحيح".

#HIGUAIN: "It was the right thing not to go to Israel (for the international friendly)" pic.twitter.com/EMY2TRwMTX — Argentina Football (@ARG_soccernews) June 6, 2018

وكانت مباراة الأرجنتين مع إسرائيل استدعت انتقادات من قبل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، الذي خاطب نظيره الأرجنتيني كلاوديو تابيا، الأسبوع الماضي، وطالبه بإلغاء المبارات.

#جبريل_الرجوب يؤكد رفضه إقامة مباراة الأرجنتين واسرائيل في المالحة https://t.co/uoU6BnjM5Jالرجوب-يؤكد-رفضه-إقامة-مباراة-الأرجنتين-واسرائيل-في-المالحة — Jibril Rajoub (@JibrilRajoub) May 31, 2018

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وتلعب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كل من آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر