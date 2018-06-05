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الأرجنتين تلغي مباراة ودية مع إسرائيل بعد ضغوطات فلسطينية وعربية

05 يونيو 2018 | 20:44 GMT
الأرجنتين تلغي مباراة ودية مع إسرائيل بعد ضغوطات فلسطينية وعربية
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/ Reuters

ألغيت المواجهة الودية بين منتخبي الأرجنتين وإسرائيل والتي كان من المقرر أن تقام في الـ9 من الشهر الحالي بمدينة القدس، في إطار استعدادات "التانغو" لمونديال روسيا 2018.

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن "مباراة الأرجنتين وإسرائيل ألغيت بسبب ضغوط سياسية".

وذكر المصدر أن وزيرة الرياضة الإسرائيلية ميري ريجيف طلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التحدث مع رئيس الأرجنتين من أجل منع إلغاء اللعبة.

وقبل يومين، دعا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب الأحد إلى "حرق" صور النجم ليونيل ميسي في حال مشاركته في المباراة الودية بين منتخب بلاده الأرجنتين وإسرائيل.

وكان من المفترض أن تحل الأرجنتين ضيفة على إسرائيل على ملعب تيدي في القدس الغربية في 9 يونيو، في آخر مباراة تحضيرية لها قبل خوض غمار كأس العالم في روسيا (14 يونيو-15 يوليو). وتلعب الأرجنتين في النهائيات في المجموعة الرابعة إلى جانب آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

وقدم الرجوب الأحد رسالة احتجاج إلى الممثلية الأرجنتينية في مدينة البيرة بالضفة الغربية، موجهة إلى الحكومة الأرجنتينية واتحاد كرة القدم، داعيا بشكل خاص نجم نادي برشلونة الإسباني لعدم المشاركة في المباراة.

وقال الرجوب للصحافيين "ميسي هو رمز للمحبة والسلام. نطالبه ألا يكون جسرا لتبييض وجه الاحتلال"، مؤكدا أنه "ابتداء من اليوم سنبدأ حملة ضد الاتحاد الأرجنتيني نستهدف فيها ميسي شخصيا الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والإسلامية، سنستهدف ميسي ونطالب الجميع بأن يحرق القميص العائد له ويحرق صورته ويتخلى عنه".

طالبت السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية الأرجنتين بالتراجع عن مباراة كروية بين منتخبها ونظيره الإسرائيلي من المقرر إقامتها في 9 الشهر الجاري في مدينة القدس.

وأعرب بيان صدر الجامعة العربية عن رفضها لمحاولات إسرائيل إقامة هذا اللقاء في ملعب "تيدي" بمدينة القدس، وتحديدا في قرية المالحة، وهي إحدى القرى الـ500 الفلسطينية التي دُمرت إبان النكبة الكبرى في عام 1948.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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