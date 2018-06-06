بوتين يتحدث عن لاعب كرة القدم المفضل لديه

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رأيه بأفضل لاعب كرة قدم، وذلك في مقابلة قبل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

اختار الرئيس الروسي كلا من ليف ياشين وبيليه ومارادونا كأفضل لاعبين في كرة القدم.

ففي مقابلة مع مؤسسة "ميديا كوربوريشن" الصينية، قال بوتين إنه يفضل ليف ياشين من بين اللاعبين الروس والسوفيت، ومن بين الأجانب هناك بيليه، بالإضافة لإعجابه بمارادونا.

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وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة بعد 8 أيام، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: سبوتنيك

أليكسي اسبر