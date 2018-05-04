كافاني يكشف سبب خلافه الشهير مع نيمار

اعترف الأوروغوياني إدينسون كافاني بأنه كان يعاني من بعض المشاكل مع زميله في فريق باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، كما كشف كواليس نزاعهما الشهيرعلى تنفيذ ركلة جزاء.

وفي حديثه إلى "RMC" الإسبانية، أكد كافاني بأنه كانت هناك بالفعل مشاكل بينه وبين البرازيلي نيمار، حيث قال: "هذا صحيح، كانت لدي مشاكل مع نيمار.. تحدثنا عن ذلك معا، قلت له أنني أكثر من يرغب في تتويجه بالجوائز الفردية، لكنني أخبرته أن هناك اتفاقا في الفريق، وأنه يجب عليه أن يضع أهداف الفريق في المرتبة الأولى".

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وتابع كافاني: "أنا لاعب كرة قدم أعمل وأكد، ولست نجما، إذا كان لدي زملاء في الفريق يستطيعون الفوز بجوائز فردية، فسأقوم بكل ما بوسعي لمساعدتهم، لكن يجب عليهم أن يضعوا أهداف الفريق في المرتبة الأولى.. على أية حال، لقد توصلنا(مع نيمار) إلى تفاهم، واتخذت إدارة الفريق قرارها، وأنا احترمه".

وشهدت المباراة التي جمعت باريس سان جيرمان وليون، في سبتمبر الماضي، واقعة غريبة، بعدما دخل نيمار وكافاني في خلاف لتنفيذ ركلة جزاء احتسبها الحكم للفريق الباريسي.

وأراد نيمار تسديد الركلة إلا أن زميله كافاني تمسك بتسديدها هو.

وتكرر الأمر مرة أخرى في ركلة حرة، إذ تنازع كافاني ونيمار على تنفيذها.

يذكر أن النجم البرازيلي نيمار، الذي يتعافى حاليا من الإصابة، انتقل خلال الانتقالات الصيفية الماضية إلى باريس سان جيرمان، في صفقة قياسية، بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

المصدر:football.ua

عمر بيكضاض