كفيتوفا تبلغ المربع الذهبي لدورة براغ .. (فيديو)

حجزت النجمة التشيكية بترا كفيتوفا مقعدا لها في الدور قبل النهائي لدورة براغ التشيكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 226 ألف دولار.

وجاء تأهل النجمة التشيكية المصنفة ثانية، على حساب مواطنتها كاتيرينا سينياكوفا، المصنفة ثامنة، إثر تغلبها عليها، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس.

.@Petra_Kvitova nails her 21st winner of the day to grab the win!



Downs Siniakova, 6-3, 6-3, to reach the #PragueOpen semifinals! pic.twitter.com/MSZJrSpyzK — WTA (@WTA) May 3, 2018

وستواجه بترا كفيتوفا، في الدور قبل النهائي، اللاعبة الصينية شواي تشانغ، المصنفة سادسة، التي فازت بدورها على الإيطالية جاسمين باوليني، بمجموعتين من دون رد أيضا، بواقع: (6-4) و(6-3).

المصدر: "twitter/WTA"

نايف الكوردي