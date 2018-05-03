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كفيتوفا تبلغ المربع الذهبي لدورة براغ .. (فيديو)

الرياضة

كفيتوفا تبلغ المربع الذهبي لدورة براغ .. (فيديو)
Reuters Ibrahem Alomari
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حجزت النجمة التشيكية بترا كفيتوفا مقعدا لها في الدور قبل النهائي لدورة براغ التشيكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 226 ألف دولار.

وجاء تأهل النجمة التشيكية المصنفة ثانية، على حساب مواطنتها كاتيرينا سينياكوفا، المصنفة ثامنة، إثر تغلبها عليها، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس.

وستواجه بترا كفيتوفا، في الدور قبل النهائي، اللاعبة الصينية شواي تشانغ، المصنفة سادسة، التي فازت بدورها على الإيطالية جاسمين باوليني، بمجموعتين من دون رد أيضا، بواقع: (6-4) و(6-3).

المصدر: "twitter/WTA"

نايف الكوردي 

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