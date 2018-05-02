سيرينا وليامز تتهم مالك بطولة مدريد بالتمييز على أساس الجنس

أعربت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز عن استيائها من تصريحات أدلى بها مالك بطولة مدريد للتنس، الملياردير الروماني أيون تيرياك، لاعب التنس سابقا.

وقال أيون تيرياك، في وقت سابق: "سيرينا تبلغ من العمر 36 عامًا، وتزن 90 كيلوغرامًا. كان بودي أن أرى تنس للسيدات من نوع آخر. كنت أود أن أرى شخصًا آخر مثل شتيفي غراف".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن سيرينا وليامز قولها في ردها على أيون تيرياك: "أعتقد أن الناس لديهم الحق في التعبير عن رأيهم الخاص. من الواضح، أن تنس السيدات لن تنتهي عندي. ولكن سأتحدث معه ( تيرياك)، صدقوني. سأتحدث معه. هذه كلمات جهلة، هذه كلمات تثير التمييز الجنسي. ربما هو مجرد شخص جاهل".

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي