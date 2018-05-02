شاهد.. لاعب سنوكر يحطم عدسة كاميرا تصوير!

حطم لاعب السنوكر الإنجليزي كايرين ويلسون عدسة كاميرة تصوير، وذلك أثناء مباراة ضمن الدور ربع النهائي من بطولة العالم للعبة.

ولعب كايرين ويلسون كرة ارتطمت بعدسة الكاميرا، أدت إلى تحطمها، وذلك خلال مواجهة ضد منافسه الإيرلندي الشمالي مارك آلين، وانتهت بفوز الأول (13-6).

وتأهل كايرين ويلسون إلى الدور قبل النهائي وسيواجه فيه الإسكتلندي جون هيغنز (42 عاما)، بطل العالم أربع مرات (1998، 2007،2009، 2011).

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المصدر: "facebook/EurosportRU"

نايف الكوردي