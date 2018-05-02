ليفربول يفاجئ ذئاب روما!

تقدم فريق ليفربول على ضيفه روما، في المباراة التي تجمعهما، اليوم الأربعاء، وذلك في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا كرة القدم.

وسجل المهاجم السنغالي ساديو ماني هدف التقدم للريدز مبكرا، في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة الحكم، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأدرك روما التعادل بهدف جاء بـ "نيران صديقة"، في الدقيقة 15، عندما حاول المدافع الكرواتي ديان لوفرين تشتيت الكرة، لكنها اصطدمت برأس زميله جيمس ميلنر ودخلت شباك الحارس الألماني لوريس كاريوس.

وعاد الفريق الإنجليزي وتقدم مرة أخرى، بحلول الدقيقة 26، بهدف سجله لاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، بتسديدة رأسية.

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المصدر: RT

نايف الكوردي