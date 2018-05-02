محمد صلاح يعود إلى روما!

يقود النجم المصري محمد صلاح، ليفربول في مباراة حاسمة ضد فريق السابق روما، اليوم الأربعاء، في الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

وسيبدأ إيزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني لفريق روما، بالتشكيلة الأساسية التالية، لذئاب روما، لمواجهة ضيفه ليفربول، على ملعب الأولمبيكو:

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ذئاب روما:

1- الألماني لوريس كاريوس

6- الكرواتي ديان لوفرين

4- الهولندي فيرجيل فان ديك

26- الأسكتلندي أندري روبرتسون

66- ترينت الكسندر ارنولد

7- جيمس ميلنر

14- جوردان هندرسون

5- الهولندي جورجينيو فينالدوم

9- البرازيلي روبرتو فيرمينو

11- المصري محمد صلاح

19- السنغالي ساديو ماني.

وكان ليففربول قد اكتسح ضيفه روما (5-2)، في لقاء الذهاب، الذي جمعهما الأسبوع الماضي، على ملعب "إنفيلد".

وسيضرب المتفوق من هذه المواجهة موعدا مع فريق ريال مدريد، حامل اللقب، في المباراة النهائية للنسخة الحالية لدوري الأبطال، يوم الـ 26 من شهر مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.

المصدر: "twitter/OfficialASRoma/LFC"

نايف الكوردي